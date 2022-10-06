Екатеринбург присоединится к всероссийской акции "Час энергосбережения"

Екатеринбург присоединится к акции "Час энергосбережения", которая пройдет сегодня, 6 октября, в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, мероприятие направлено на осознанное и рациональное потребление энергоресурсов и заключается в привлечении внимания к проблемам энергосбережения. Принять участие в акции смогут все желающие: для этого необходимо отключить бытовые приборы, оргтехнику и осветительные приборы из электросети на время с 18:00 до 19:00.

Предполагается, что час без электричества позволит прочувствовать ценность энергоресурсов и в дальнейшем более рационально потреблять энергию. По традиции, активное участие в мероприятии примут ресурсоснабжающие и промышленные организации Екатеринбурга и Свердловской области.

В прошлом году мероприятия фестиваля #ВместеЯрче собрали более 130 тысяч человек.