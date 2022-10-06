06 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

ЕС принял восьмой пакет санкций против России, включая "потолок" цен на нефть

Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает ограничения как в отношении отдельных физических и юридических лиц, так и против целых отраслей экономики.

"Этот пакет вводит новые запреты на импорт  на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые лишат кремлевский военно-промышленный комплекс еще большего числа ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг и опыта", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Санкции впервые предусматривают "нефтяной потолок": запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного верхнего предела (его обозначат позже). Ограничение начнет действовать в декабре, на нефтепродукты – в феврале.  

Также новые санкции ЕС против России расширяют запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик и сигареты, предусматривают наказание для участников схем обхода санкций.

Вводится запрет на оказание IT, архитектурных, инженерных и юридических услуг российским организациям.

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.

В пакет также включен запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний.

"В него [санкционный пакет] также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, такие как высокопоставленные и военные чиновники, а также компании, поддерживающие ВС РФ. ЕС также продолжает преследовать тех, кто распространяет дезинформацию о *****", – сказано в заявлении ЕК.

Введены новые ограничения на экспорт продуктов ВПК, сырья и тех изделий авиационной промышленности.

 

Теги: санкции, евросоюз, потолок цен на нефть



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