Рестораторов из муниципалитетов Новосибирской области обучат специалисты школы гастрономического бизнеса

В октябре 2022 года стартует новый набор ежегодной Школы гастрономического бизнеса. Впервые эксперты школы приедут в Новосибирскую область и расскажут участникам из Тогучинского, Краснозёрского и Куйбышевского районов как открыть свой собственный бизнес в сфере гостеприимства. Организатор курса ― центр «Мой бизнес» Новосибирской области при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

«Курс будет способствовать повышению качества услуг и подготовки персонала ко встрече гостей со всей страны – в 2022 году наш Новосибирск стал «Новогодней столицей России 2022-2023». Поэтому наша задача – организовать обучение персонала, познакомить специалистов HoReCa с новыми тенденциями и при этом сохранить аутентичность сибирской кухни», – сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Мероприятие объединит более 150 участников, 69 часов обучения пройдут в виде классических лекций и интерактивных занятий. В курс войдут семинары на тему всех сфер гастрономического бизнеса: кулинария, маркетинг, продвижение личного бренда, автоматизация процессов и меры государственной поддержки предпринимателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В этом году акцент программы будет сделан на развитие регионального гастрономического туризма. Школа будет работать 6-8 октября в Тогучинском районе, 13-15 октября в Краснозёрском районе, 22-24 октября в Куйбышевском районе. Принять участие в программе могут предприниматели, работающие в любом районе Новосибирской области. Регистрация доступна по ссылкам в тексте.

