06 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: kurer-sreda.ru

Суд вынес приговор домохозяину из Екатеринбурга, забившему до смерти 5-летнюю падчерицу

Ленинский районный суд вынес приговор 28-летнему екатеринбуржцу, убившему 5-летнюю падчерицу. Как сам ранее заявлял Константин Рыжков, он занимался домашними делами, пока жена работала и якобы "от избытка забот" он стал срываться на девочке.

Напомним, что трагедия произошла 28 января в доме по улице Московская. Мужчина, по его же словам, в очередном приступе агрессии стал избивать ребенка руками и ремнем с металлической пряжкой, из-за чего девочка скончалась на месте происшествия. Мама ребенка в этот момент была на работе.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый не страдал и не страдает какими-либо расстройствами психики и абсолютно адекватен. В связи с этим екатеринбуржцу не были назначены принудительные меры медицинского характера.

Суд назначил екатеринбуржцу 8,5 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Теги: падчерица, Екатеринбург, домохозяин, суд



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