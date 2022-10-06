06 Октября 2022
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: v-kurse.ru

"Неделя обучения и на фронт!". Пермский экс-депутат рассказал, как нужно готовить мобилизованных

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко в своем telegram-канале прокомментировал обучение мобилизованных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Смотрю по телевизору бравурные ролики, как мобилизованные ходят строем и чистят оружие, и хватаюсь за голову. Зачем? Для начала - все мобилизованные проходили службу в армии, а значит, как минимум: умеют чистить и разбирать, умеют стрелять из него. Но зато они, скорее всего, не умеют: двигаться группой в наступление, обороняться, прятаться от мин и слушать их, обнаруживать беспилотники и прятаться от них, двигаться в колонне и при необходимости выходить из-под обстрела. Это те навыки, которые действительно понадобятся. Учат ли этому на полигонах? Уверен, что нет и почти нет. Смогут ли научить? Тоже почти уверен, что нет, ибо те, кто это умеют, на фронте. И, вообще, лучший учитель - это практика. Поэтому лучший вариант для пехоты - после короткой недельной подготовки сразу отправить на фронт. Не в наступление, а хотя бы во вторую линию. Чтобы ребята пообстрелялись, научились слушать и прятаться от мин, преодолели свои страхи", - говорится в сообщении.

При этом для танкистов, мехводов, артиллеристов, связистов и прочих сложных военно-учетных специальностей, по мнению бывшего депутата, нужна длительная и насыщенная учеба.

Напомним, экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко вернулся домой после участия в специальной военной операции на Украине 30 августа. На специальную военную операцию Григоренко отправился в апреле.

За четыре месяца службы в третьей роте 288 мотострелкового полка 90-й танковой дивизии бывший парламентарий принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР. Среди них Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск, Северск. Несколько раз был представлен к наградам.

Отметим, что это не первый опыт участия Григоренко в боевых действиях. В 2014 году он уезжал добровольцем в Луганскую народную республику, где около года участвовал в боевых действиях в качестве ополченца. Был ранен в колено.

Теги: Александр Григоренко, спецоперация, мобилизация, обучение



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