СМИ: На Владимира Кара-Мурзу* возбудили уголовное дело о госизмене

В отношении оппозиционера и публициста Владимира Кара-Мурзы* (*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ) возбудили еще одно уголовное дело – о госизмене, сообщает RT со ссылкой на источник.

"Следователи выяснили, что на протяжении многих лет зампред "Открытой России" (признана нежелательной организацией) оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России", - говорит инсайдер.

Источник также называет сумму, которую, якобы, Кара-Мурза* получал за такую помощь - $30 тыс. в месяц.

По статье о госизмене Кара-Мурзе* может грозить до 20 лет лишения свободы.

Кара-Мурза* уже несколько месяцев находится в СИЗО, его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ при проведении спецоперации на территории Украины. Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ. Также в июле в отношении него завели дело об осуществлении деятельности нежелательной организации.