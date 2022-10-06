"Разговор был довольно жесткий": в МИД Казахстана вызвали российского посла

В МИД Казахстана был вызван российский посол Алексей Бородавкин. С ним власти республики обсудили высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий", - заявили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана ответило на резкую критику со стороны Москвы за то, что украинский посол Петр Врублевский до сих пор не выслан из Астаны.

В казахстанском МИДе сочли, что тональность слов Захаровой "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".