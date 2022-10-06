Обеды массового поражения: переподготовкой петербургских поваров школьного питания займется чиновница из МЧС

Управление социального питания Правительства Санкт-Петербурга полгода не может найти нового руководителя для подведомственного Учебно-методического центра, занимающегося, в том числе, подготовкой школьных поваров. Новым претендентом на вакантную должность стала Марина Кроткова. Ранее она руководила Учебно-методическим центром по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области, занимавшимся подготовкой сотрудников МЧС.

Проблемы с руководством петербургского УМЦ начались в апреле текущего года, когда новый глава Управления социального питания Алена Мироненко начала формировать свою команду. Тогда на повышение ушла экс-руководитель УМЦ Ольга Гапонова, ставшая заместителем Мироненко по стандартизации и контролю. СМИ связывают Гапонову с серией назначений на посты гендиректоров комбинатов школьного питания сторонних лиц, ранее никогда официально не работавших в соцпите.

Заменить же Гапонову в УМЦ оказалось некем. На ее место была приглашена Виктория Александрова, чиновница из Администрации Ленинградской области, филолог по образованию без опыта работы в соцпите. Но статуса врио Александрова так и не лишилась, а в конце сентября и вовсе ушла из УМЦ. Все это время она числилась первым заместителем председателя Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Теперь УМЦ возглавит еще одна областная чиновница Марина Кроткова, также находящаяся в статусе врио. По какой причине Управление соцпитания Петербурга ищет кадры в Ленобласти не ясно, в Северной столице, вероятно, у Мироненко не получается найти лояльных ей людей.

Кадровые проблемы могут напрямую влиять на качество и безопасность социального питания в Петербурге. Например, в начале сентября УСП разработало и согласовало меню для тендера на питание подростков-сирот в Лицее сервиса и индустриальных технологий. Тендер пришлось практически сразу отменить, потому что согласованное Мироненко меню прямо нарушало нормы СанПиН – туда были включены запрещенные для детей блюда и продукты.

Это может быть прямым следствием замены в Управлении соцпита профильных специалистов на просто лояльных людей. Сама Мироненко также не имеет отношения к соцпиту, до 2022 года она являлась заместителем главы Комитета по госзаказу. УСП она возглавила по распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова.

Предшественник Мироненко Алексей Барабанщиков профессионально занимался развитием школьного питания в России. До переезда в Петербург чиновник участвовал в выстраивании системы школьного питания Московской области. В Петербурге Барабанщиков попытался провести реформу для борьбы с повсеместной коррупцией и картельными сговорами на рынке соцпита, но Смольный инициативу не поддержал. После серии резонансных интервью с критикой высокопоставленных чиновников города Барабанщиков был уволен и арестован.

Включение непрофессионалов в петербургский соцпит наблюдается по всей вертикали власти. Беглов не только заменил Барабанщикова на Мироненко, но и сформировал в мае новый состав Экспертно-координационного совета по социальному и безопасному питанию. Из него были убраны профильные эксперты, представители родительского сообщества и общественники. Их заменили люди, которые не имеют отношения к соцпиту, но лояльны губернатору. Так, зампредседателя совета стал глава Фрунзенского района Константин Серов, а фактическое руководство органом осуществляет спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова.