06 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

К 300-летию Екатеринбург получит пансионат, где будут долечиваться онкобольные дети

Екатеринбург к своему 300-летию получит важный медицинский объект – на территории Областной детской клинической больницы (ОДКБ) построят пансионат, в котором будут долечиваться онкобольные дети. В этом пансионате они смогут жить вместе с родителями. О деталях проекта, сроках его возведения читайте в материале Накануне.RU.
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По словам главного врача ОДКБ Олега Аверьянова, пансионат – часть модернизации и расширения онко-гематологического областного центра. Цель строительства – дать возможность тем, кто лечится в центре, жить рядом с ним. Решение о строительстве было принято группой благотворителей, они же выделили деньги. Закончить стройку планируют к 300-летию Екатеринбурга.

"Пациенты получают длительное лечение, оно всегда разбито на этапы. Если, например, в стенах нашего онкоцентра состоялась трансплантация костного мозга, с момента приживления пациент переводится в отделение. Потом его могут перевести в отделение долечивания. Когда нет потребности быть круглосуточно в стационаре, появляется возможность перевести пациента в условия, приближенные к домашним, а это всегда хорошо. Так что открытие пансионата, который даст такую возможность, позволит лечить в полтора раза больше детей", - говорит Аверьянов.

Олег Аверьянов(2022)|Фото: Накануне.RU

В пансионате будет 36 комнат семейного типа, также будет пост дневного стационара.

"В мировой медицине общепринята такая практика – сокращать время пребывания пациента в стационаре и увеличить – в приближенном к домашним условиях", - сказал Аверьянов.

Строительство корпуса долечивания онкобольных детей на территории ОДКБ в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Строительство корпуса долечивания онкобольных детей на территории ОДКБ в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Руководитель проекта строительства пансионата Алексей Москвичев сообщил, что уже завершены монолитные работы, строительство кровли, водоотведения с кровли, кладочные работы по наружным стенам и внутренним перегородкам. Идет закрытие контура окнами и витражами, чтобы позже можно было поддерживать положительную температуру внутри здания. Выполнены наружные работы. Например, врезка отопления и канализации. Работы, которые позволят отапливать здание, завершат к концу октября. В каждой из комнат будут свои кухни. Пансионат будет оборудован прачечной и общими зонами для взрослых, а также игровыми комнатами для детей.

"Нужно утеплить фасад, также предстоит его отделать. Позже предстоит сделать перегородки и другую работу, которую планируется завершить к началу марта. Потом займемся отделкой всего здания", - сказал Москвичев.

Алексей Москвичев и Светлана Наумова(2022)|Фото: Накануне.RU

Москвичев уточнил, что во время строительства удалось пересадить несколько десятков дубов, которые росли на месте будущего пансионата. Общий срок строительства от начала до конца – от рытья котлована до запуска – составит 16 месяцев. Возведение началось в апреле 2022 г. и завершится к концу августа 2023 г. Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев сообщил о том, что для Фонда строительство пансионата – ключевой объект, а также новый опыт.

Строительство корпуса долечивания онкобольных детей на территории ОДКБ в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Строительство корпуса долечивания онкобольных детей на территории ОДКБ в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Строительство корпуса долечивания онкобольных детей на территории ОДКБ в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Медицинские объекты мы еще не строили. Мы покупали "скорые", средства защиты, оборудование продолжаем покупать. Опыт новый, но он нам пригодится. Все работы в пансионате идут по плану, я бы сказал, даже "стахановскими" методами. Сомневаться, что пансионат будет открыт к 300-летию Екатеринбурга, не приходится", - сказал Андреев.

Отметим, финансирование строительства пансионата взяли на себя Фонд святой Екатерины, ЗАО "Таганский ряд", ООО "Принцип", ООО СЗ "Ривьера-Инвест-Екб" и фонд "Верь и живи!".

Теги: ОДКБ, пансионат, Фонд святой Екатерины, Олег Аверьянов, Алексей Москвичев, Александр Андреев



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Ранее 01.06.2022 11:10 Мск В Екатеринбурге торжественно заложили первый камень будущего пансионата для онкобольных детей


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