Кургинян призвал закрыть "Ельцин-центр" в Екатеринбурге

Лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян призвал закрыть "Ельцин-центр" в Екатеринбурге, стоящий, по его мнению, во славу названного президентом преступника. Об этом политический деятель рассуждал в прямом эфире "Радио Комсомольская Правда".

"Я еще больше поддерживаю слова президента России о том, что Беловежская пуща – это преступление. Я спрашиваю, доколе в городе, который мы называли Танкоградом и Свердловском, который теперь называется Екатеринбург, будет торчать огромный центр во славу того, кого президент назвал как бы преступником? Разрушившим страну. Сколько еще месяцев будет торчать этот центр? Конкретно", - спросил Кургинян.

В своих рассуждения он опирался на выступление президента России Владимира Путина в Кремле 30 сентября.

Напомним, на последнем пленарном заседании Госдумы глава КПРФ Геннадий Зюганов также призвал "прихлопнуть" "Ельцин-центр" и "Горбачев-Фонд". Центру не раз доставалось от медийных личностей, в том числе и самого Зюганова. Еще в августе он заявил, что Центр специально построили американцы, назвал его "национальным позором", а экспозицию раскритиковал за "русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны".

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина отмечала, что закрытие "Ельцин-центра" станет последовательным шагом после задержания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Актриса Мария Шукшина предлагала внести "Ельцин-центр" в реестр иноагентов, как и режиссер Никита Михалков. Бард Александр Новиков назвал центр "политическим гадюшником и финансовым болотом", а общественники и вовсе предлагали открыть в "ЕЦ" так называемый "музей предателей".

Только губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что "Ельцин-центр" должен существовать. В ответ глава свердловских коммунистов Александр Ивачев обвинил главу региона в поддержке "Недели гордости ЛГБТ".