Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями

Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

По данным Минэкономразвития России, регион занял четвертое место по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере. Для расчета рейтинга использовались 20 показателей.

Первое место по вовлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере занял ХМАО (62,2 балла). На втором месте расположился Башкортостан (55,5 балла), на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (52,82 балла).

Для расчета использовалось 20 показателей. Эксперты оценивали механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания госуслуг в социальной сфере в 2021 году.

Лучшие результаты отмечены у региона по показателям: "Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы (подпрограммы) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году), в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации"; "Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников организаций по видам экономической деятельности"; "Размещение материалов в формате свободных публичных лицензий на региональном информационном ресурсе, содержащем информацию о действующих мерах государственной региональной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".

Рейтинг составляется с 2018 года. За это время Тюменская область поднялась с 32-ого (за 2017 год) на четвертое место.