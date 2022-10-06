Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями

06 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями

Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

По данным Минэкономразвития России, регион занял четвертое место по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере. Для расчета рейтинга использовались 20 показателей.

Первое место по вовлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере занял ХМАО (62,2 балла). На втором месте расположился Башкортостан (55,5 балла), на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (52,82 балла).

Для расчета использовалось 20 показателей. Эксперты оценивали механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания госуслуг в социальной сфере в 2021 году.

Лучшие результаты отмечены у региона по показателям: "Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы (подпрограммы) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году), в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации"; "Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников организаций по видам экономической деятельности"; "Размещение материалов в формате свободных публичных лицензий на региональном информационном ресурсе, содержащем информацию о действующих мерах государственной региональной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".

Рейтинг составляется с 2018 года. За это время Тюменская область поднялась с 32-ого (за 2017 год) на четвертое место.

Теги: Тюменская область, лидер по работе с негосударственными организациями, рейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети