В Прикамье минимум четверо погибли во время пожара

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности дум и более лицам во время пожара деревне Елпачиха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ночью, 6 октября 2022 года произошел пожар в частном жилом доме, расположенном в деревне Елпачиха Бардымского муниципального округа, где местные жители в количестве не менее четырех человек распивали спиртные напитки. После тушения пожара были обнаружены останки тел погибших.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти и количества погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.