06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловской инспекции труда рассказали, что делать мобилизованным работодателям

В Государственной инспекции труда Свердловской области объяснили, что делать тем работодателям, кто получил повестку в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
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Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный инспектор труда в регионе Федор Кравцов, если оказывается мобилизован директор организации, он должен передать управление ей по доверенности.

"Если призвали, например, индивидуального предпринимателя, у которого имеются трудовые договора с физическими лицами, он должен оформить нотариальную доверенность и передать управление своим предприятием доверенному лицу. Сложность заключается в том, что если его вдруг внезапно мобилизовали, и он уехал с места работы и с места регистрации, то возникает вопрос, как поступить. Командир воинской части обладает такими полномочиями, он может подтвердить доверенность. Доверитель – через командира части, а доверенное лицо – через нотариальную контору должен будет все это оформить", - пояснил Кравцов.

По его словам, аналогично ситуация должна разрешаться и с мобилизованным директором предприятия (например, ООО).

Как сообщало Накануне.RU, ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявлял, что у его ведомства нет цели "загребсти" как можно больше человек в рамках частичной мобилизации.

Теги: мобилизация, работа, директор, доверенность



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