На челябинские компании возбудили дело по сговору на аукционах на поставку запчастей для трамваев

В Челябинске возбудили дело по сговору на аукционах на поставку запчастей для трамваев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Нарушения выявили в действиях двух компаний. Они заключили антиконкуретное соглашение при участии в аукционах 2020 года по приобретению бандажей и других комплектующих для трамвайных вагонов.

Их действия были направлены на устранение из аукциона иных участников и заключение контракта по наиболее максимальной цене. Однако им не далось стать победителями указанных закупок, но ущерб добросовестных участников аукционов составил около 3,4 млн рублей.

Компании в случае признания факта нарушения будут привлечены к административной ответственности.