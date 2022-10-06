В Таиланде экс-полицейский напал на детский сад: погибли 34 человека

34 человека погибли в результате массовой стрельбы в детском саду в городе На Кланг на северо-востоке Таиланда.

Известно, что погибли 22 ребенка. Среди погибших и сам нападавший, который, по последним данным, был бывшим полицейским. Он пришел в детский сад с автоматическим огнестрельным оружием и ножом.

О мотивах преступника пока ничего не известно. Следствие не исключает, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.