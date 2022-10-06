06 Октября 2022
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Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершилось благоустройство Мало-Истокского лесопарка

Благоустройство Мало-Истокского лесопарка в Октябрьском районе Екатеринбурга наконец завершилось. Работы начались в прошлом году в рамках нацпроекта "Экология". Подрядчиком выступил ООО "Декор В2В" по заказу министерства природных ресурсов и экологии региона.

Работы проводились в квартале улицы Реактивной и Бокового переулка в Малом Истоке. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Вечкензин, из-за особого статуса лесопарка, благоустройство проводилось под строгим надзором. В итоге подрядчик заменил входную группу, отремонтировал дорожку на центральной аллее, восстановил дорожно-тропиночную сеть, ограждение, установил новые урны и скамейки, контейнеры, а также обустроил площадки для отдыха на берегу.

Фото "ДО"

Мало-Истокский лесопарк в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

Фото "ПОСЛЕ"

Мало-Истокский лесопарк в Екатеринбурге(2022)|Фото: депутат Михаил Вечкензин

Мало-Истокский лесопарк в Екатеринбурге(2022)|Фото: депутат Михаил Вечкензин

Мало-Истокский лесопарк в Екатеринбурге(2022)|Фото: депутат Михаил Вечкензин

"Прогулялся по обновленному парку. Ранее жители жаловались на мусор, говорили, что мало урн, сейчас эта проблема решена. Надеюсь, посетители будут беречь любимое место отдыха, не разбрасывать мусор и не ломать то, что построено. Пусть парк остается таким же красивым и чистым", - написал депутат.

Он также отметил, что в лесопарке максимально сохранили зеленые насаждения и естественный ландшафт, благодаря чему не пострадала и особая атмосфера места.

Теги: Екатеринбург, благоустройство, Мало-Истокский лесопарк



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