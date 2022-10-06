В Екатеринбурге завершилось благоустройство Мало-Истокского лесопарка

Благоустройство Мало-Истокского лесопарка в Октябрьском районе Екатеринбурга наконец завершилось. Работы начались в прошлом году в рамках нацпроекта "Экология". Подрядчиком выступил ООО "Декор В2В" по заказу министерства природных ресурсов и экологии региона.

Работы проводились в квартале улицы Реактивной и Бокового переулка в Малом Истоке. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Вечкензин, из-за особого статуса лесопарка, благоустройство проводилось под строгим надзором. В итоге подрядчик заменил входную группу, отремонтировал дорожку на центральной аллее, восстановил дорожно-тропиночную сеть, ограждение, установил новые урны и скамейки, контейнеры, а также обустроил площадки для отдыха на берегу.

Фото "ДО"

Фото "ПОСЛЕ"

"Прогулялся по обновленному парку. Ранее жители жаловались на мусор, говорили, что мало урн, сейчас эта проблема решена. Надеюсь, посетители будут беречь любимое место отдыха, не разбрасывать мусор и не ломать то, что построено. Пусть парк остается таким же красивым и чистым", - написал депутат.

Он также отметил, что в лесопарке максимально сохранили зеленые насаждения и естественный ландшафт, благодаря чему не пострадала и особая атмосфера места.