06 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: ullica.ru

В Челябинской области полицейские открыли стрельбу по автомобилю, чтобы задержать пьяного водителя

В Челябинской области сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Инцидент произошел ночью на 27 км автодороги Черноречье – Чесма – Бреды. Сотрудники ГИБДД подали водителю сигнал остановиться, но тот его проигнорировал и продолжил движение.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель попытался скрыться, при этом выезжал на встречную полосу и превышал скорость, чем создавал аварийную ситуацию. Требования об остановке игнорировал, тогда сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия.

Сначала был сделан предупредительный выстрел в воздух, а после этого по задним колесам машины. Водителю пришлось остановиться. Мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами. На него составили четыре административных протокола.

Теги: стрельба, оружие, ГИБДД,



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