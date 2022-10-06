На развитие экологии Свердловской области направлено более 9 млрд рублей

Свердловская региональная госпрограмма по обеспечению рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства продлена до 2027 года.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, на ее финансирование в ближайшие годы будет направлено более 9 млрд рублей. Решение об этом было принято сегодня, 6 октября, на заседании правительства Свердловской области.

Так, на развитие лесного хозяйства региона в ближайшие пять лет планируется направить 4,3 млрд рублей. Деньги пойдут на комплексную систему охраны лесов, приобретение лесопожарной техники, лесовосстановление, формирование запаса семян лесных растений и выращивание посадочного материала.

Более 1,4 млрд рублей выделено на развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области. Из них 1,1 млрд составят расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Кроме этого, в госпрограмме заложены средства на контроль состояния атмосферного воздуха в городах Среднего Урала, экологический и радиационный мониторинг. Будет продолжено развитие особо охраняемых природных территорий областного значения, развитие экологического туризма и зарыбление водоемов.

Напомним, ранее глава департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков утверждал, что леса после природных пожаров в Свердловской области "восстановятся самостоятельно".