06 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" вернули деньги за отмененные весной рейсы 98% россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" почти завершила возврат денежных средств клиентам за отмененные весной рейсы. Полеты не состоялись из-за закрытия международного авиасообщения и ограничения на полеты в южные аэропорты России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, за 9 месяцев деньги были возвращены 51,5 тыс. клиентов, что составляет 98% от всех заявок - 52 тыс. 343. Чтобы вернуть средства по оставшимся 829 заявкам не хватает одного или нескольких данных:

  • нет реквизитов/ некорректные реквизиты;
  • нет согласия/ некорректно оформлено согласие;
  • нет ФИО пассажира/ ФИО указано не полностью;
  • оплата билетов проводилась по международной карте, но нужны реквизиты российской карты;
  • ФИО пассажира не совпадает с ФИО получателя в реквизитах.

Авиакомпания обратилась к клиентам с просьбой проверять папку с нежелательными письмами, не игнорировать электронные письма-запросы специалистов службы поддержки, не удалять и не менять тему письма. В обращениях может содержаться информация о дополнительных документах, которые следует отправить для завершения возврата денег за билет.

Напомним, что "Уральские авиалинии" попали в список авиаперевозчиков, которым будет выделена субсидия на возврат денежных средств пассажирам за неиспользованные из-за санкций билеты. Компании выделят 302,8 млн рублей.

Теги: уральские авиалинии, билет, весна, возврат



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