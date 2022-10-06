Уволенного за ошибки в мобилизации военкома Хабаровского края восстановили в должности

Странная ситуация сложилась в Хабаровске: уволенный несколько дней назад военком края Юрий Лайко снова назначен на эту должность, сообщают СМИ и Telegram-каналы.

Примечательно, что увольняли Лайко со скандалом: по поводу его работы сделал заявление губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "За 10 дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту <…> Частичная мобилизация касается только категорий, утвержденных президентом и Минобороны. Все факты перегибов должны пресекаться. Военком Хабаровского края Юрий Лайко сегодня отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом", - написал в Telegram Дегтярев.

На следующий день стало известно о нестандартном кадровом решении: Лайко перевели работать в Магаданскую область главой военного комиссариата. В пресс-службе Восточного военного округа этот кадровый маневр объяснили "служебной необходимостью".

Примечательно, что в Магаданской области есть своя скандальная история с увольнением военкома. В начале мобилизации губернатор региона Сергей Носов заявил, что инициировал увольнение военкома в связи с ошибками, допускаемыми при мобилизации.

"Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается", - сказал Носов РИА Новости.

Позже, правда, выяснилось, что военком области Сергей Барановский ушел в отпуск с последующим увольнением еще до начала мобилизации, а врио военкома с начала мобилизации был Евгений Деркач, он же подписывал приказ о мобилизации.