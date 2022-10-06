06 Октября 2022
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Фото: Транснефть – Сибирь

Благотворительный проект "Транснефть – Сибирь" признан победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ

Благотворительный проект "Транснефть – Сибирь", предусматривающий строительство комплекса объектов социальной инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, занял первое место в номинации "Лидер социальных изменений" на региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

Компания представила на рассмотрение конкурсной комиссии проект "Транснефть – Сибирь" – Крайнему Северу", предусматривающий создание на территории Ямало-Ненецкого автономного округа комплекса объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе – Самотлор. В том числе при поддержке "Транснефть – Сибирь" в течение нескольких лет на территории города Новый Уренгой и поселок Коротчаево построены жилые микрорайоны с современными инженерными сетями, канализационно-очистными сооружениями и газовой котельной, детский сад на 240 мест и спортивно-оздоровительный комплекс. Для всесезонного автомобильного сообщения возведены мостовые переходы через реки Пур и Надым. В Тазовском районе ЯНАО построен полигон утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов, а также завод по разведению молоди рыб ценных пород.

Транснефть – Сибирь, МыВместе, Лидер социальных изменений(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

Реализация проекта позволила улучшить качество жизни местного населения, включая развитие здорового образа жизни и физкультуры, дошкольного образования, ЖКХ, дорожной инфраструктуры, проектов в области охраны окружающей среды.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина, цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В Тюменской области конкурс проводится в третий раз. Эксперты заслушали более 70 проектов, ряд из которых был рекомендован для участия в федеральном этапе.

Транснефть – Сибирь, МыВместе, Лидер социальных изменений(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

Кроме того, в рамках церемонии награждения победителей и призеров премии #МЫВМЕСТЕ коллектив "Транснефть – Сибирь" был отмечен благодарственным письмом губернатора Тюменской области Александра Моора.

Теги: проект "Транснефть – Сибирь" – Крайнему Северу", Транснефть – Сибирь, МыВместе, Лидер социальных изменений



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