06 Октября 2022
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Происшествия Москва
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Москве нашлась похищенная топ-менеджер ОАК

В Москве найдена похищенная топ-менеджер Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вера Майорова.

"Женщина найдена, в отношении ее жизни и здоровья противоправные действия не совершались. Остальным фактам следствие даст оценку в рамках расследуемого уголовного дела по статье 126 УК РФ (похищение человека)", - цитирует РБК старшего помощника руководителя следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

В пресс-службе ОАК также прокомментировали ситуацию: "Корпорация в курсе инцидента. Сотрудница ОКБ Микояна подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных. В настоящий момент она находится с родными. Органами правопорядка проводится проверка заявления родственников по факту противоправной деятельности неустановленных лиц. Мы оказываем правоохранителям необходимое содействие".

Ранее Telegram-каналы сообщили, что Майорову похитили около двух недель назад и держат в плену из-за денежного долга.

По данным Telegram-канала Shot, Майорова 23 сентября уехала на такси из Москвы в Зеленоград, после чего ее никто не видел. Канал приводит цитату сына похищенной: "Мать нашлась, она сейчас дома. Изначально мне позвонили какие-то люди, сказали, что она у них, требовали денег, но сумму точно не называли, сказали, что она им должна, сколько и за что — непонятно. Никаких бизнесов и т.д. у неё, насколько мне известно, не было, она работала в авиастроительной корпорации. Где её держали конкретно, пока не понятно".

Теги: похищение, оак, топ-менеджер



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