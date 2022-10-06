06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Свердловские приставы открыли "горячую линию" для мобилизованных и их родственников

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области открыло "горячую линию" для мобилизованных и их родственников.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, по закону, исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично по просьбе должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством России.

Информацию и консультации о приостановлении исполнительных производств мобилизованные уральцы и их родственники могут получить в рабочее время по телефону "горячей линии" ГУФССП по Свердловской области. Ее номер – 8 912 664 25 99.

Напомним, ранее на Среднем Урале была открыта "горячая линия" по вопросам частичной мобилизации. Туда можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить и о проблемах в организации быта мобилизованных.

Также постоянный телефон поддержки граждан теперь работает в Екатеринбургской городской думе.

Теги: приставы, горячая линия, мобилизация



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