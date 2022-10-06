В Челябинской области сотрудников предприятия задержали по подозрению в краже 60 поросят

В Челябинской области с предприятия украли 60 поросят и комбикорм, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержаны шестеро сотрудников предприятия. По версии следствия, подозреваемые по ночам вывозили с предприятия комбикорм и поросят на автомобиле "Газель" одного из подозреваемых. Похищенное они продавали, а деньги тратили на собственные нужды.

В настоящее время часть похищенного комбикорма изъята и возвращена потерпевшей стороне. Возбуждено уголовное дело.