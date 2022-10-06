Региональные военкоматы в ближайшие дни получат списки айтишников на отсрочку от мобилизации

Военные комиссариаты в регионах в ближайшее время получат списки сотрудников IT-компаний, которым полагается отсрочка от частичной мобилизации, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

При этом отсрочки для айтишников не будут прописаны в указе президента о мобилизации, как это раньше произошло со студентами и аспирантами.

"Мы надеемся, что в ближайшее время списки будут спущены в регионы. Процесс запущен и уже полным ходом идет, я надеюсь, что мы услышим, что в ближайшие дни военкоматы списки получили", - заявил Шадаев.