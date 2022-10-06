В Екатеринбурге банда выманивала мужчин на свидание с девушкой и грабила их

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в грабеже. На место преступления потерпевших выманивала девушка.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные напали на него в подъезде дома на улице Павла Шаманова. Применив насилие, налетчики отобрали телефон, наушники и устройство для нагревания табака. Потерпевший рассказал, что в тот вечер познакомился через социальные сети с девушкой, найдя ее в группе, предлагающей так называемые "вписки".

Та пригласила нового знакомого к себе и даже встретила в подъезде, однако там к нему подошли двое парней, прятавшихся за углом. Молодые люди повалили любителя "вписок" на пол и потребовали отдать ценные вещи, а девушка поспешно ретировалась на лифте. Отобрав у несостоявшегося гостя все гаджеты, нападавшие ушли за ней.

Несмотря на то, что мужчина обратился в полицию только через два дня, оперативникам удалось быстро установить и задержать налетчиков: ими оказались нигде не работающие местные жители 1998 и 2001 годов рождения, судимые за кражи и незаконный оборот наркотиков. 35-летняя женщина, участвовавшая в их криминальной схеме, была сожительницей одного из грабителей. Она также не судима.

В отношении троицы полицейскими возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". Нападавшие помещены под стражу, а их сообщница будет находиться под подпиской о невыезде.

Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы. Сыщики располагают информацией, что данный преступный эпизод – не единственный на счету банды. Правоохранители просят всех, кто пострадал от задержанных, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-08 или 102 (02).