Челябинский депутат Госдумы подал заявление для участия в спецоперации

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков подал заявление на участие в спецоперации в качестве добровольца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Как депутат Госдумы он прикреплен к Ясиноватой. За время проведения спецоперации неоднократно доставлял гуманитарные грузы в регионы Донбасса и освобожденные территории.

Голиков служил в армии и является сержантом запаса. Депутат отметил, что готов служить в российских войсках и для него это честь.

Напомним, ранее выразили желание мобилизоваться и поехать на фронт депутаты Госдумы Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол, Олег Колесников и Александр Бородай.