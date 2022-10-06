Павел Дуров заявил об уязвимости смартфонов, на которых установлен WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров заявил об уязвимости мессенджера WhatsApp перед хакерами. Он считает, что хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому смартфона, на котором установлено приложение WhatsApp.

Дуров полагает, что доступ к содержимому смартфонов пользователей стал возможен благодаря некой проблеме в системе безопасности, которую WhatsApp раскрыл неделей ранее. Даже обновление приложения не может ликвидировать угрозу, считает Дуров.

Он напомнил, что до 2016 года у WhatsApp отсутствовало шифрование данных, но проблемы с безопасностью случались и в 2017-2020 гг.

Также основатель Telegram считает, что WhatsApp является инструментом слежки.

Между тем, накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн нанес серьезный удар по имиджу детища Дурова. "Единоросс", возглавляющий IT-комитет Госдумы, заявил, что "анонимность Telegram – это миф".

Он в подробностях изложил расследование в отношении создателей ряда Telegram-каналов, которых сейчас подозревают в вымогательстве. Хинштейн несколько раз намекнул на то, что для спецслужб Telegram – открытая книга, и они могут лишить анонимности любого пользователя.