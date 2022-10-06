06 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Уралец ударил знакомую топором по голове, а после заставил отвезти его в соседний город

Уроженец деревни Гагарка Белоярского района попал под суд после нападения на свою знакомую, нанесение ей травм, хищения имущества и угона автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в прошедшем мае в с. Мезенское (Белоярский район) развернулась целая сцена "Преступления и наказания". 1-го числа осужденный проник в дом к потерпевшей, которой этим же утром сдавал металлолом, и похитил 64 тыс. рублей. На этом "Раскольников" не остановился и спустя две недели, вооружившись топором, зашел в запертый дом той же потерпевшей с целью похитить и другое имущество.

В этот раз хозяйка дома была на месте и сидела за кухонным столом. Увидев злоумышленника, она бросилась к выходу, однако последний успел нанести ей по голове удар топором. В отличие от известной истории, женщина не скончалась - ее затащил обратно в дом осужденный и, угрожая убийством, потребовал отдать все ценные вещи. Забрав золотые серьги и сотовый телефон на сумму свыше 18,5 тыс. рублей, тот заставил женщину сесть за руль ее авто и отвезти его в Заречный. Таким образом осужденный нанес потерпевшей тяжкий вред здоровью

Белоярский районный суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности, сведения о ранее судимом гражданине, а также влияние наказания на его исправление..

Теги: топор, хищение, суд



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