06 Октября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: wikipedia.org

Большая часть Украины однозначно хочет быть Украиной, но некоторые восточные части предпочитают Россию, - Маск

Американский миллиардер Илон Маск продолжает в Twitter вести дискуссии о возможном разрешении российско-украинского кризиса.

Так, создатель Tesla и SpaceX ответил сенатору-республиканцу Линдси Грэму, который усомнился, что конфликт может закончиться "просто тем, что России отдадут части Украины после всех страданий".

Напомним, ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта, в котором Крым бы оставался российским, недавно присоединенные территории востока Украины – российскими, если при повторном референдуме под эгидой ООН за это проголосуют жители регионов.

Маск ответил Грэму, что "большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины", но некоторые восточные части, где в основном проживают русские, "предпочитают Россию".

Маск опубликовал карту с результатами выборов в Верховную раду в 2012 году. На ней видно, что жители восточных регионов Украины голосовали за пророссийскую "Партию регионов", в итоге победившую на выборах.

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", - заявил Маск.

Теги: украина, россия, конфликт, урегулирование, илон маск



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