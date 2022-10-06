В Челябинской области автомобиль упал в карьер, водитель погиб

В Челябинской области автомобиль упал в карьер. В результате ДТП водитель погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла ночью на участке временной объездной дороги у действующего карьера близ села Еленинка. Водитель Рено Дастер не учел запрещающего знака и допустил съезд с дороги. Автомобиль, сорвался в карьер, упал на крышу с высоты шести метров и оказался заблокирован крупными каменными глыбами.

Спасатели деблокировали тело водителя. Погибшим оказался житель Башкирии. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.