Таможенники "Кольцово" обнаружили в багаже пермяка почти 100 флаконов брендированных духов

Житель Прикамья пытался провезти через таможню в "Кольцово" почти 100 флаконов брендированных духов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, мужчина оказался безработным, и уверял, что вся продукция была приобретена для личного пользования.

Пассажир прилете авиарейсом Душанбе - Екатеринбург и сразу же прошел в "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего обязательному письменному декларированию. Когда же на досмотре у пермяка обнаружили 94 флакона парфюмерии, он стал уверять проверяющих, что приобрел их на рынке в Таджикистане для себя, а также в подарок друзьям и родственникам.

В версию пассажира таможенники не поверили, поскольку такое количество экземпляров одного и того же товара вполне может являться коммерческой партией, а потому должно декларироваться на общих основаниях. В связи с этим товар был изъят, а образцы направлены на экспертизу.

Возбуждено дело об административном правонарушении ч.1 ст.16.2 КоАП России - не декларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Правонарушителю грозит штраф.