06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В ЗВО прокомментировали видео с "брошенными" мобилизованными

В Минобороны прокомментировали (правда, на неофициальном уровне) появление в сети видео с несколькими десятками мужчин, утверждающими, что они – мобилизованные, а командование, якобы, бросило их, "в чистом поле", но при этом с выданным и должным образом не оформленным оружием.

РИА Новости ссылается на неназванный источник в Западном военном округе. Якобы, эшелон с несколькими сотнями мобилизованных был направлен в учебный центр на полигоне "Мулино" (Нижегородская область), где их будут готовить к отправке в зону СВО.  

"Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне "Мулино", где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений. Выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено. Военнослужащие на маршруте следования в район подготовки обеспечены индивидуальными рационами питания, в составе команды находится медицинский персонал", - заявил источник.

Официального комментария от Минобороны или его подразделений пока не поступало.

Теги: мобилизация, комментарий, минобороны



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