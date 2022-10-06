В Екатеринбурге судят москвича, майнившего криптовалюту в компьютерных клубах

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Москвы, который незаконно майнил криптовалюту в компьютерных клубах.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что двое злоумышленников при посещении игровых клубов в столице Урала тайно устанавливали на компьютеры программы для майнинга криптовалюты. Программное обеспечение тщательно маскировалось и запускалось только тогда, когда компьютер находился в спящем режиме. После этого оно автоматически вносило изменения в настройки некоторых служебных программ, а также антивируса.

Однажды владелец одного из игровых салонов обратил внимание, что техника перегревается, тратит значительную часть вычислительных возможностей на посторонние процессы и работает на пределе. Тогда он обратился за помощью в органы внутренних дел. Сотрудники отдела "К" областного Главка МВД провели комплексное обследование и обнаружили, что компьютеры поражены вирусом. Аналогичные вредоносные программы оперативники нашли на оборудовании еще в пяти клубах Екатеринбурга.

Полицейские установили личности подозреваемых. 21-летнего организатора группы, жителя Москвы, задержали в одном из клубов. Он уже дал признательные показания. Его подельник, гражданин Киргизии, успел скрыться, но в дальнейшем его задержали на родине за преступление против личности. Сейчас молодой человек отбывает наказание.

"Задержанному москвичу предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной статьями 272 и 273 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - добавила Ирина Волк.