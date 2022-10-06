06 Октября 2022
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Тобольске сократят расходы на новогодние праздники в пользу спецоперации

В Тобольске сократили расходы на празднование Нового года. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сократили все, от чего можем отказаться не в ущерб главным героям новогодней сказки - нашим детям. Которые ни в коем случае не должны сейчас лишиться праздника, и я уверен, что в этом меня все поддержат", - сообщил он.

В частности, в этом году Тобольск отказывается от фейерверка, а вместо традиционного концерта для почётных и заслуженных граждан будут проведены благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих. В этом году в мэрии отказались от покупки новой иллюминации на городские улицы, все существующие украшения находятся в хорошем состоянии.

Приз за лучшее новогоднее оформление будет вручен только горожанам, которые своими силами ежегодно украшают дома, подъезды и дворы. Организациям предлагают поучаствовать в конкурсе на общественных началах. Глава города пригласил присоединиться другие компании.

"Мобилизоваться и сделать всем тобольским детям сказку, украсить не только свои здания и территории, но и зайти в наши скверы и парки, которые тоже можно украсить своими силами. Многие наши организация уже и так вносят большой вклад в украшение города, если к ним присоединится больше организаций - будет просто отлично", - предложил мэр.

Также будут предусмотрены средства на участие в "Елке желаний" детей, отцы которых сейчас защищают Родину.

На странице Афанасьева в соцсети "ВКонтакте" люди в комментариях поддержали инициативу и предложили свои варианты экономии. Среди предложений - проводить для детей мастер-классы по изготовлению игрушек своими руками, вместо большой городской ели поставить в микрорайонах свои ёлочки, украсить их самодельными игрушками, а ледовый городок предложили заменить снежным.

Теги: Тобольск, Максим Афанасьев, новый год, спецоперация, экономия



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