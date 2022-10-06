Минцифры назовет отрасли, компании из которых могут претендовать на IT-аккредитацию

Минцифры сегодня опубликует проект приказа с направлениями деятельности, которые относятся к IT-отрасли.

"Мы считаем, что компания может называться ИТ-компанией, если 30% выручки связаны с IT-деятельностью. Перечень направлений [в проекте] будет шире", - приводит ТАСС цитату главы ведомства Максута Шадаева.

Ранее аккредитация компании как IT в Минцифры давала право на различные льготы, например, кредиты под небольшой процент, а в период мобилизации Минобороны пообещало освободить от призыва специалистов с соответствующим образованием и из IT-компаний.

Минцифры опубликовало список специальностей, которые дают право на отсрочку от призыва – в него вошли 195 специальностей и направлений.