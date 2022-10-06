Медфракция передала горбольнице №23 новую Lada Granta

У ЦГКБ № 23 Екатеринбурга появился новый автомобиль Lada Granta. Такой подарок больнице сделал глава медицинской фракции города Алексей Вихарев. Теперь врачи службы неотложной помощи смогут в любой момент отправиться к пациентам на дом. Это особенно актуально в осенний период, когда отмечается рост заболеваний сезонными вирусами. Так в ЦГКБ №23 в сутки поступает до 100 вызовов, а потому на всех врачей транспорта не хватало.

"Передал новую машину российского производства подшефной больнице, так я решил сразу несколько задач. Первая – поддержал отечественного производителя, вторая – помог нашим медикам, которые смогут комфортно выезжать к пациентам, третья – продолжаю заботиться о здоровье граждан", – передали Накануне.RU в пресс-службе медфракции слова председателя Алексея Вихарева.

Напомним, что это уже второй автомобиль, подаренный больнице главой медфракции. В прошлом году Алексей Вихарев передал медучреждению Lada Largus. Теперь же в парке службы неотложной помощи четыре автомобиля.

"Подаренные автомобили, конечно, нам очень помогают, позволяют обслужить большее количество людей на территории. К тому же, новый транспорт даёт возможность быть более уверенными в его надежности, отсутствии поломок и доступности запчастей. Ранее мы были вынуждены арендовать специальный транспорт, а именно машины такси", – рассказал Анатолий Грачев, заведующий поликлиникой ЦГКБ № 23.

На сегодняшний день медицинская фракция является самой многочисленной в администрации Екатеринбурга и насчитывает 16 депутатов. Взяв шефство над местными больницами и поликлиниками, парламентарии уже потратили на ремонт, транспорт и оборудование медучреждений более 19 млн рублей. Все они привлечены от благотворителей и бизнеса города, а также из собственных средств.

Помимо этого, силами медфракции удалось провести выездную диспансеризацию во дворах и ТЦ города для более чем 7 тыс. человек.