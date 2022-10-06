Токаева выдвинули на внеочередные выборы главы Казахстана

Ранее председатель партии Ерлан Кошанов предложил кандидатуру Токаева для участия в выборах, пишет ТАСС.

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Аманат" ("Завет предков") проголосовали за выдвижение действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на внеочередных выборах.





