Токаева выдвинули на внеочередные выборы главы Казахстана
Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Аманат" ("Завет предков") проголосовали за выдвижение действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на внеочередных выборах.
Ранее председатель партии Ерлан Кошанов предложил кандидатуру Токаева для участия в выборах, пишет ТАСС.
Напомним, в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Согласно указу главы республики Касым-Жомарта Токаева, голосование состоится 20 ноября.