В Минпромторге назвали страну-партнера "Иннопрома-2023" в Екатеринбурге

Страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, станет Беларусь. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

"Участие Беларуси в качестве страны-партнера в "Иннопроме" послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами", - уверены в Минпромторге.

Уже 13-я по счету выставка "Иннопром" пройдет с 10 по 13 июля 2023 года в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". На ней будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов и других перспективных направлений промышленности.

Напомним, что в 2022 году страной-партнером "Иннопрома" выступил Казахстан. Екатеринбург заключил на выставке соглашения на более чем 160 миллиардов рублей.