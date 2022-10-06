Пушилин оценил признание КНДР референдумов

Поддержка со стороны КНДР референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, является свидетельством формирования многополярного мира без гегемонии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Именно такое уважительное отношение к волеизъявлению народов, добрая, искренняя поддержка и взаимовыгодное сотрудничество формируют сегодня новый мир без чьей бы то ни было гегемонии", - сказал Пушилин РИА Новости.

По его словам, Донецк благодарен Северной Корее, которая сначала признала ДНР как государство, а теперь приветствовала вхождение республики в состав России.

"Сегодня, когда историческая справедливость восторжествовала – Донбасс вернулся домой, - КНДР одна из первых оценила выбор нашего народа, отметив, что референдум прошел в полном соответствии с уставом ООН", - заявил Пушилин.