"Единая Россия" предложила узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян

В российское законодательство необходимо внести изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе.

Как сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, делать это предполагается по истечении определенного срока. "Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы", - сказал народный избранник.

Морозов предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. Как считает парламентарий, это сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах авто.