06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Накануне.RU

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон о мобилизации с критериями отсрочек

Фракция ЛДПР 6 октября внесет в Госдуму проект поправок в закон о мобилизации.

В нем будет отражено понятие "частичная мобилизация" и категории россиян, имеющих право на отсрочку от призыва. Как заявил в Telegram замглавы фракции Ярослав Нилов. Таким образом в устаревший документ будут внесены новые понятия о частичной мобилизации и отсрочке от призыва на военную службу в ее рамках. "Предложили также объемный перечень категорий граждан, которые, на наш взгляд, нуждаются в отсрочке", — сообщил депутат.

Согласно предложенным формулировкам, призыву в рамках частичной мобилизации "подлежат граждане, уволенные с зачислением в запас" Вооруженных сил. Отсрочку предлагается давать гражданам, служащим по призыву; рядовым старше 35 лет; младшим офицерам — старше 50 лет; старшим — старше 55 лет; имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет, или ребенка-инвалида, а также еще нескольким категориям.

Депутаты также предлагают установить, что в случае принятия поправок они будут распространяться на "правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года" - со дня объявления частичной мобилизации.

Теги: Госдума, законы, отсрочка, мобилизация, армия



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