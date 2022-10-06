Средняя выплата по каско установила рекорд с 2017 года

На фоне резкого подорожания запчастей для автомобилей размер средней выплаты по каско по итогам первого полугодия 2022 года достиг рекорда с 2017 года и составил 127,1 тыс. руб.

Показатель вырос на 7,1 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре страхового рынка НРА. При этом увеличилось и количество страховых случаев из-за учащения обращений клиентов по незначительным повреждениям — они боятся, что в будущем из-за дефицита запчастей не смогут отремонтировать транспортное средство.

Тенденцию подтвердили страховщики: на фоне нехватки автодеталей размер средней выплаты достиг исторического максимума в целом ряде компаний. Дальнейшие изменения будут зависеть от налаживания поставок, сообщают "Известия".