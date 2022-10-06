06 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Samsung

СМИ: продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза

Падение рынка смартфонов в России сменилось ростом.

Так, в III квартале текущего года продажи гаджетов выросли в 1,5 раза в сравнении с апрелем–июнем, сообщили ритейлеры и аналитики. Это связано с восстановлением ассортимента устройств, снижением цен на них и появление на прилавках новинок, в частности, iPhone 14.

По словам экспертов, в конце лета рынок смартфонов поддержали их закупки в преддверии школьного сезона. По итогам года в России может быть продано 24,5–25 млн гаджетов, что примерно на 23% меньше, чем в 2021 году, говорят специалисты, сообщают "Известия".

Напомним, южнокорейская корпорация Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года.

Теги: смартфоны, гаджеты



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