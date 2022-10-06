06 Октября 2022
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Политика В России
Фото: David W Cerny / Reuters

В Минцифры предложили ввести персональную ответственность за утечки данных

Минцифры России доработало проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных.

В новой версии документа предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. Так, для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов, штраф составит 200 тыс. – 400 тыс. руб.

Для ИП и юрлиц предусматривается штраф в 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб. Об этом следует из повестки к совещанию по вопросам регулирования законодательства в области персональных данных, которое состоится в Минцифры 6 октября.

Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал штрафы за утечки данных еще весной 2022 года, сообщают "Ведомости".

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался об утечке данных у СДЭКа.

Теги: Минцифры, утечка данных



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