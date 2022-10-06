Решение Минобороны: в Орловской области приостановили мобилизацию

Орловская область приостановила призыв жителей региона в рамках частичной мобилизации.

Как заявил в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Клычко, в настоящее время призыв не проводится.

Отмечается, что тем, кто получил повестки, необходимо прийти в военкомат для уточнения данных и "подтвердить мобилизационную готовность".

Напомним, отдельного указа и постановления об отсрочке от частичной мобилизации IT-специалистов приниматься не будет.