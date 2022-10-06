06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Накануне.RU

Решение Минобороны: в Орловской области приостановили мобилизацию

Орловская область приостановила призыв жителей региона в рамках частичной мобилизации.

Как заявил в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Клычко, в настоящее время призыв не проводится.

Отмечается, что тем, кто получил повестки, необходимо прийти в военкомат для уточнения данных и "подтвердить мобилизационную готовность".

Напомним, отдельного указа и постановления об отсрочке от частичной мобилизации IT-специалистов приниматься не будет.

Теги: Минобороны, мобилизация, спецоперация



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