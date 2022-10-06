Минцифры: указа об отсрочке от мобилизации для IT-специалистов не будет

Отдельного указа и постановления об отсрочке от частичной мобилизации IT-специалистов приниматься не будет.

Как сообщил Минцифры РФ Максут Шадаев, действующая схема предоставления отсрочки регулируется требованием начальника Генштаба и предложенным Минцифры порядком взаимодействия. Шадаев отметил, что Генштаб подтвердил свою готовность полностью работать по сложившейся процедуре.

Отмечается, что Минобороны начало распределять списки сотрудников IT-компаний по военкоматам. Минцифры предлагает расширить отсрочку от мобилизации на сотрудников, обеспечивающих работу объектов критической информационной инфраструктуры. Соответствующее положение будет внесено в законопроект, который Минцифры должно представить до 1 ноября, подчеркнул Шадаев, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.