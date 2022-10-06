СМИ: к убийству Дарьи Дугиной причастна Украина

Американские спецслужбы считают, что часть правительства Украины санкционировала взрыв заминированного автомобиля под Москвой, в результате которого погибла российский общественный деятель Дарья Дугина, дочь известного российского националиста, что является элементом скрытой кампании по организации покушений, которая, как опасаются официальные лица США, может привести к эскалации конфликта, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, американские власти не принимали участия в организации убийства ни путем предоставления разведывательной информации, ни другой помощи. По данным газеты, официальные лица США заявили, что не знали об этой операции заранее, и выступили бы против убийства, если бы Киев с ними консультировался.

New York Times, утверждает что американские представители сделали выговор украинским чиновникам по поводу ликвидации. Когда и на каком уровне это произошло, не уточняется.

Напомним, Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины — Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.