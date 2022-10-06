В России приступили к проектированию собственной космической станции

Россия приступила к проектированию новой отечественной орбитальной станции.

Как сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, до введения ее в эксплуатацию РФ продолжит использовать Международную космическую станцию. "Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура", — сказал он.

Отмечается, что Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции, сообщают "Известия".

Ранее новый глава Роскосмоса Юрий Борисов пообещал высадить российских космонавтов на Луне к 2030 году.