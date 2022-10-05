"Работа украинских спецслужб": Пригожин объяснил появление в СМИ антипатриотичных тезисов

Распространяющиеся в Сети публикации о ситуации в ВС РФ являются работой украинских спецслужб с целью дестабилизации обстановки. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Отвечая на запрос информационного агентства REX о последствиях заявлений бизнесмена и главы Чечни Рамзана Кадырова, Пригожин отметил, что они направлены только на поднятие боевого и патриотического духа бойцов, находящихся в зоне СВО.

«Им сейчас нелегко, они находятся на передовой и защищают всех вас. Так что болтунов в виде депутатов, журналистов и прочих окололиберальных дуралеев прошу засунуть языки в задницу и, как я уже много раз предлагал, пойти на передовую», — констатировал бизнесмен.

Ранее Пригожин посоветовал толстосумам с Рублевки «оторвать свои розовые жопы от мягких кресел» и поработать на благо России. Потому что в противном случае им придется «глотать пыль в поисках своих загашников по офшорам».